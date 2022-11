Mulher se fere ao tomar faca do marido. Vítima diz que foi um acidente

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 15h51 desta sexta-feira (18) em Jandaia do Sul.

A equipe policial deslocou até o Pronto Atendimento da cidade de Jandaia do Sul onde entrou em contato com a senhora xxxxx que relatou que seu marido estava com uma faca na mão e que a mesma foi tomar a faca dele e resultou em um corte na sua mão esquerda, onde foram necessários oito pontos de sutura.

xxxx não quis repassar nenhum tipo de informação a equipe nem o local onde mora nem identificar o seu marido. Relatou que foi ela que provocou o incidente e que não houve nenhum tipo de agressão ou mesmo discussão, que apenas foi um acidente.

A equipe tentou de todas as formas identificar o autor, porém sem êxito, haja vista a negativa da vítima sobre os fatos e sobre repassar a identidade do mesmo.