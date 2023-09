Mulher relata que foi roubada por ex-namorado em Jandaia

A ocorrência foi registrada na noite de domingo (3) em Jandaia do Sul.

A equipe ROTAM esteve no local para atendimento de uma suposta ocorrência de roubo em que a vítima, afirmou que teve seu celular tomado por meio de violência pelo seu ex namorado, em que, segundo a solicitante, o mesmo esteve a perseguindo e, em frente à praça, na Rua Presidente Kennedy, tomou o seu celular à força por motivos de ciúmes querendo saber com quem estava falando e tentou arrancar com a motocicleta buscando evadir-se. Nesse momento, montou na garupa da motocicleta visando retomar a posse do telefone celular e foi tentando recuperá-lo durante o trajeto até a estrada velha de Cambira, em frente ao contorno, onde conseguiu saltar da motocicleta, porém, sem

sucesso para recuperar o celular.

Devido a isso, a mesma acionou a Polícia Militar por meio do 190, relatando os

fatos à equipe policial. Um boletim de ocorrência foi lavrado.