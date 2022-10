Mulher quebra carro de ex com enxadadas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 15h19 na Rua Rio de Janeiro, Jardim Planalto.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para atender uma vias de fato onde uma mulher estava sendo agredida. Ao chegar no local a pessoa de XXXX 42 anos, informou que chegou na casa de alguns amigos para almoçar e deixou seu veículo estacionado. Momento em que escutaram uma pessoa batendo no portão da residência e a dona da casa XXXX 26 anos, foi atender. Quando a mesma chegou no portão, se deparou com a ex esposa de XXXX, com uma enxada em mãos, que tentou agredir XXXX, mas este desviou das agressões.

Neste instante a mulher passou a quebrar o carro de XXXX com a enxada, mas as pessoas que estavam no mesmo local que XXXX, foram impedir que esta continuasse a danificar o automóvel, sendo este um Chevrolet/Cruze onde os vidros foram danificados.

A mulher ainda tentou agredir as pessoas que ali estavam mas foi contida e a enxada retirada de suas mãos. Com a chegada da equipe a autora não estava mais no local.

As partes envolvidas foram orientadas a comparecer na Delegacia de Polícia Civil caso houvesse interesse em representar.