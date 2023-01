Mulher procura a Polícia após ser agredida por convivente

Ocorrência registrada pela POlícia Militar de Jandaia do Sul, às 20h57 deste sábado (8) no Jardim das Araucárias.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada pela Sra. XXXX 35 anos, a qual informou que fora agredida pelo seu convivente. Ao chegar no local a mesma relatou que estavam na casa de alguns familiares, que seu convivente de 26 anos, ingeriu bebida alcoólica e estava alterado.

Enquanto estavam indo para casa passaram a discutir no interior do veículo, então o homem começou a agredi-la, onde ela revidou e pediu para que o mesmo parasse com as agressões, mas mesmo assim continuou.

Quando chegaram na residência onde moram, continuou as agressões, dando soco e tapa no rosto da vítima, mordidas e arranhões nos braços. Em seguida XXXX pegou as chaves da residência e se evadiu do local, então a vítima procurou a Polícia.

Diante dos fatos, foram realizadas buscas em diversas residências onde o mesmo poderia estar, no entanto não foi encontrado até o presente momento. Sendo assim, a mulher foi orientada a procurar o hospital para ser atendida pelo médico de plantão, bem como orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil a fim de dar sequência nos procedimentos legais.