Mulher precisa de atendimento médico após ser ameaçada por ex

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 17h05 deste sábado (19) na Avenida Anunciato Sonni em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a solicitante relatou que havia emprestado certa quantia em dinheiro a seu ex-companheiro e, em conversa entre ambos, os ânimos se afloraram e o mesmo, teria lhe ameaçado proferindo tais palavras “que não ia bater nela, mas tem quem o faça”. Diante as circunstâncias, a vítima teria se sentindo coagida se evadindo do local e encontrando a equipe policial transitando em via pública.

Diante os fatos, a solicitante foi devidamente orientada e o boletim de ocorrência confeccionado.

Ainda durante o atendimento foi necessário o apoio da equipe de Defesa Civil, devido à vítima apresentar mal-estar. Ela foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.