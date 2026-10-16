Mini Vigilia Gerando Almas: neste sábado 19h00

Jandaia do Sul abre pré-cadastro para atendimentos do Castra Móvel AMUVI
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizará, entre os dias 19 e 22 de outubro, o pré-cadastro de moradores interessados nos atendimentos do Castra...
Congresso promulga emenda do fim da 6×1; escala 5×2 começa em 60 dias
(Agência Brasil) O Congresso Nacional promulgou, nesta sexta-feira (16), a Emenda Constitucional nº 141 de 2026, que põe fim à escala de seis dias...
Trem descarrila em Apucarana
Um descarrilamento de trem provocou a interdição de cruzamentos na região da Vila Nova, em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (16). Durante o acidente,...
Motociclista fica ferido após atropelar gato e sofrer queda em Jandaia do Sul
Na manhã desta sexta-feira (16) um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na Rua João Batista Mortean, nas proximidades da rodoviária de Jandaia...
Homem é abordado com pedras de crack durante patrulhamento em Jandaia do Sul
Um homem foi abordado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (15), após ser flagrado com quatro pedras de substância análoga ao crack, na...
Mulher é mordida por pitbull ao tentar separar briga entre cães em Jandaia do...
Uma mulher de 47 anos foi mordida por um cão da raça pitbull na manhã de quinta-feira (15), na Rua Paião, na região central...
Jandaia do Sul entrega 75 casas a famílias da Vila Santo Antônio e avança...
A Prefeitura de Jandaia do Sul e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) realizaram nesta quinta-feira (15) a entrega simbólica de 75 moradias...