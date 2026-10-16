Jandaia do Sul abre pré-cadastro para atendimentos do Castra Móvel AMUVI

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizará, entre os dias 19 e 22 de outubro, o pré-cadastro de moradores interessados nos atendimentos do Castra Móvel AMUVI. O cadastramento será feito na sede da Prefeitura Municipal, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

Para efetuar o pré-cadastro, os interessados deverão apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência. A organização informa que as vagas são limitadas e reforça que a realização do pré-cadastro não garante automaticamente uma vaga para o atendimento.

Os procedimentos do Castra Móvel estão previstos para serem realizados durante o mês de novembro. A iniciativa é desenvolvida em parceria entre a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), Prefeitura de Jandaia do Sul e Equipe de Bem-Estar Animal, contribuindo para ações de controle populacional e cuidado responsável com cães e gatos no município.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 92003-5054.