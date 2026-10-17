Capacete é furtado após invasão de estabelecimento de ensino em Bom Sucesso

Um capacete foi furtado na noite de sexta-feira (16), em um estabelecimento de ensino localizado na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, na região central de Bom Sucesso.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h27 para atender à ocorrência. No local, uma jovem de 18 anos relatou que teve o capacete furtado.

Imagens do sistema de monitoramento da instituição mostraram que um homem invadiu o local após pular o muro perimetral, que estava danificado. Em seguida, ele teria entrado em uma sala de aula pela janela e subtraído o objeto.

Após verificar as imagens, os policiais realizaram patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o suspeito e recuperar o capacete, mas ele não foi encontrado até o momento do registro da ocorrência.

A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado para as providências necessárias.