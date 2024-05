Mulher esfaquea marido após discussão em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h16 desta quarta-feira (15).

Conforme a PM, após solicitação a equipe deslocou-se até o Pronto Atendimento Municipal onde teria dado entrada uma pessoa com ferimento causado por arma branca.

Foi feito contato com a pessoa de XXX, o qual informou que após uma discussão com sua convivente, a mesma desferiu um golpe com uma faca na região de suas costas, em seguida foi encaminhado até o PAM pela própria autora e posteriormente a mesma empreendeu fuga tomando rumo ignorado. A vítima foi orientada.