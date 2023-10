Mulher é agredida e empurrada de caminhão

Na manhã de domingo (29) a equipe policial foi solicitada para atendimento de LESÃO CORPORAL no parque de exposições. Chegando ao local, foi feito contato com a solicitante que declarou que teve um desentendimento com a pessoa de xxxxx e que o mesmo passou a desferir alguns golpes e a teria empurrado de cima do caminhão, vindo ela a sofrer algumas lesões. Foi atendida pela equipe da Defesa Civil de Jandaia e encaminhada ao hospital.

Outra Ocorrência

Já no final da tarde outra ocorrência de lesão corporal foi atendida pela Polícia Militar no Jardim Esmeralda. No local a equipe fez contato com a solicitante que relatou ter ido à casa de sua nora falar com seu filho e foi agredida por três mulheres. Devido ao estado de embriaguez a vítima não conseguiu explicar o motivo da briga. Relatou que não queria representar naquele momento, porém que irá posteriormente na Delegacia de Jandaia do Sul.