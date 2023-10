Mulher é agredida com colher de pedreiro

Na tarde de domingo (22), após solicitação da enfermeira, a equipe policial foi ao PAM de Jandaia do Sul, onde uma mulher passou a relatar que no dia anterior foi agredida pelo seu namorado, que o mesmo portava uma colher de pedreiro e desferiu vários golpes contra seu corpo causando lesões nas costas e cabeça. Conforme a PM, a solicitante não soube informar o endereço do autor e disse que procurou socorro médico no dia seguinte devido a dores no corpo causadas pelas agressões sofridas.

A vítima foi devidamente orientada.