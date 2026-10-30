Mulher denuncia cunhado por invasão de domicílio e importunação em Kaloré

A Polícia Militar registrou, na manhã de quinta-feira (29), uma ocorrência de violação de domicílio na Rua Benedita Imposseto, na região central de Kaloré.

De acordo com o relato da vítima à equipe policial, o fato teria ocorrido no dia anterior, quando seu cunhado, de 46 anos, entrou no quintal de sua residência e tentou arrombar a porta do imóvel.

Ainda segundo a denúncia, após não conseguir abrir a porta, o homem teria circulado pelo quintal, pegado peças de roupas íntimas da vítima e praticado ato de masturbação. Na sequência, ele deixou o local.

A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis. O caso poderá ser apurado pelas autoridades competentes.