Celular é furtado de loja de roupas no Centro de São Pedro do Ivaí

Um aparelho celular foi furtado de uma loja de roupas na noite de quinta-feira (29), na Avenida Doutor Cícero de Moraes, região central de São Pedro do Ivaí.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 18h12. No estabelecimento, uma funcionária, de 29 anos, relatou que uma mulher entrou na loja e passou a experimentar algumas peças de roupas. Após algum tempo, a suspeita deixou o local e tomou rumo ignorado.

Posteriormente, ao perceber a falta de um aparelho celular pertencente à loja, a funcionária verificou as imagens do sistema de monitoramento, que permitiram constatar o furto. A solicitante informou que não conhece a mulher que teria cometido o crime.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o boletim à Polícia Civil, que deverá adotar as providências cabíveis.