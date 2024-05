Movimento Maio Amarelo é realizado em Jandaia do Sul

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Educação e Esportes em parceria com a Escola Prática Educativa de Trânsito – DER/ Pr, Brigada Comunitária e Samu realizaram nos dias 28 e 29 de maio, uma palestra e uma simulação de acidente de trânsito com vítimas, visando mediar e compartilhar conhecimento de mobilidade humana e segurança no trânsito.

O evento em Jandaia do Sul, aconteceu no Auditório Municipal, na Praça do Café; no dia 28 de maio houve palestra com os motoristas e monitores do transporte escolar, alunos da rede pública municipal e estadual.

Já no dia 29 a palestra foi com os alunos da rede pública estadual diurno e logo após a palestra a equipe da Defesa Civil e SAMU de Jandaia fizeram também uma simulação de atendimento de acidente de trânsito com vítimas.

A missão do Movimento Maio Amarelo, especialmente em 2024, visa difundir a mensagem de que o comprometimento com a segurança no trânsito é uma causa de todos nós.

Para dar fim aos acidentes com lesões e mortes, é imperativo que a mudança comece individualmente, mas que não pare por aí.

No Brasil, as campanhas do Maio Amarelo iniciaram em 2014 e unem o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil no propósito de discutir e criar estratégias voltadas à segurança viária e tantos outros assuntos pertinentes ao tema.

