Motorista que estaria embriagado colide em motocicleta estacionada

A ocorrência foi registrada às 13h22 deste sábado (12) na Rua Luiz Vignole em Jandaia do Sul.

Conforme A PM, após solicitação de um indivíduo embriagado conduzido um veículo Fusca, a equipe foi ao endereço, onde os envolvidos relataram que o possível autor bateu de leve na moto que estava estacionada, que o autor estava próximo ao Posto Vesa.

No local o marido dessa vítima estava conversando com o possível autor, este que apresentava no pulso um corte que provocou sangramento.

Diante o ferimento do mesmo, foi levado até o pronto atendimento onde ele foi socorrido posteriormente, não houve necessidade de pontos por se tratar de ferimento superficial.

As vítimas envolvidas, apesar de terem chamado a PM, não quiseram representar contra ele.

A lesão no braço foi causado por um caco de vidro após sua esposa quebrar por acidente copo ou garrafa em sua residência. O mesmo estava muito alterado apresentando sinais de embriaguez. O referido veículo que ele possivelmente estava conduzindo não foi localizado.

Ainda segundo a PM, ao abordar-lo este estava a pé em vai pública, sem o referido automóvel. Por isso não foi possível constatar a embriaguez ao volante.

Como ninguém quis representar foi liberado no próprio PAM estando todos ali como testemunhas.