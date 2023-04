Motorista morre em colisão contra ônibus na PR-444

Um grave acidente na noite deste sábado (08) vitimou um homem de 37 anos na PR-444, na altura do km 8, próximo ao trevo que dá acesso à Rua Tangará em Arapongas. O acidente aconteceu por volta das 22h40 e envolveu um carro GM/Corsa com placas de Diamante do Norte e um ônibus.

O ônibus trafegava sentido Rolândia a Arapongas quando um carro invadiu a pista contrária e bateu frontalmente no ônibus. Com a colisão, pedaços do carro ficaram espalhados pela rodovia e o motorista do Corsa ficou preso às ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros, e Samu foram acionadas, mas lamentavelmente a vítima não resistiu aos ferimentos graves e veio a óbito.