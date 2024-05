Motorista morre ao colidir de frente com carreta em Paranavaí

Por volta das 06h20 desta sexta-feira (24), no km 87 da BR 376, município de Paranavaí, houve um acidente tipo colisão frontal entre um veículo e uma carreta.

Devido a violência do impacto, o condutor do veículo morreu no local, já o condutor da carreta saiu sem lesões físicas.

Segundo apurou a equipe da PRF, o condutor, um homem de 40 anos, transitava com um veículo Toyota Corolla com placas de Sarandi no sentido Nova Londrina a Maringá, quando na tentativa de uma ultrapassagem em trecho de pista simples, colidiu frontalmente contra a carreta, que seguia em sentido contrário.

A pista estava molhada na hora do acidente. Não houve interdição no fluxo de veículos.

Equipes de resgate, da Polícia Rodoviária Federal e perícia, atenderam essa ocorrência.

As informações são da PRF