Motorista embriagado é preso após veículo invadir residência em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul à 1h39 desta quarta-feira (3) na Rua João Ruiz Galian.

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de acidente de trânsito, a equipe deslocou ao endereço da ocorrência onde foi observado que o veículo Fiat Fiorino havia saído da pista de rolamento e adentrado o quintal da residência após derrubar a grade frontal vindo a parar em frente à garagem após bater no muro interno da residência.

Ao verificar as condições do condutor foi possível observar sinais claros de embriaguez alcoólica, bastante falante, com dificuldade de equilíbrio, frases desconexas, olhos vermelhos e hálito etílico, foi oferecido então o teste do etilômetro ao mesmo que aceitou sendo aferido o resultado de 1,17 mgl/l, configurando assim crime de trânsito.

Checado também a situação do veículo, foram constatados débitos de licenciamento e seguro obrigatório pendentes, sendo este apreendido e removido pelo guincho da polícia militar até a sede da Segunda CIA / Jandaia para providências.

O condutor recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante e foi conduzido à delegacia. Também foi confeccionado o boletim de acidente de trânsito “bateu” para providências futuras por parte dos interessados.