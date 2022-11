Motorista embriagado colide em veículo estacionado em bairro de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h18 desta segunda-feira (31) na Rua Gregório Rodrigues dos Santos, Jardim Santa Helena.

Conforme a PM, após solicitação equipe deslocou ao local do fato aonde constatou o veículo VW Gol parado colidido com o veículo FORD F350 QUE ESTAVA DEVIDAMENTE ESTACIONADA. O CONDUTOR DO GOL estava embriagado sendo constatado no Exame Etiometrico o valor aferido de 1.21mg/l de álcool. Diante do fato foi dada voz de prisão ao motorista e encaminhado para Polícia Civil de Jandaia do Sul.

O veículo Gol possuía débitos e foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran.