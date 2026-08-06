Jandaia do Sul realiza Jogos Escolares Bom de Bola no Estádio Hermínio Vinholi

Jandaia do Sul realizou, nos dias 30 e 31 de julho, mais uma edição dos Jogos Escolares Bom de Bola, no Estádio Municipal Hermínio Vinholi. A competição reuniu estudantes em dois dias de disputas.
Os jogos foram realizados em duas categorias, conforme a faixa etária dos atletas. A Categoria B contou com estudantes de até 15 anos, enquanto a Categoria A reuniu atletas de até 17 anos.
Na Categoria B, o título de campeão ficou com o Colégio Passionista, enquanto o Colégio São Marcos conquistou o vice-campeonato.
Na Categoria A, o Colégio Passionista também ficou com o título de campeão, garantindo o segundo troféu da competição. O Colégio Unidade Polo terminou como vice-campeão.
Com os resultados, o Colégio Passionista foi o grande destaque desta edição, conquistando o campeonato nas duas categorias. O Colégio São Marcos, na Categoria B, e o Colégio Unidade Polo, na Categoria A, também tiveram participação de destaque e garantiram o segundo lugar.
.