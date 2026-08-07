Mulher é esfaqueada após discussão motivada por ciúmes em Marumbi

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Uma jovem de 21 anos foi vítima de um ataque com faca na madrugada desta sexta-feira (7), em Marumbi. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após a vítima dar entrada no Hospital Municipal com ferimentos provocados por arma branca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para comparecer à unidade de saúde, onde a vítima relatou que estava dormindo em sua residência, localizada na Rua Santos Dumont, no Centro da cidade, quando foi chamada por uma vizinha, que pediu um cigarro.
Segundo o relato, após entregar o cigarro e retornar para o interior da casa, a vizinha teria arrombado a porta do imóvel e invadido a residência armada com uma faca. A suspeita acusou a jovem de manter um relacionamento com seu companheiro e, em seguida, desferiu um golpe na coxa direita da vítima.
Ainda conforme a Polícia Militar, a jovem tentou se defender, mas acabou sendo atingida por um segundo golpe na perna esquerda. Após o ataque, a autora fugiu do local, fazendo ameaças de morte contra a vítima.
A mulher ferida procurou atendimento médico por meios próprios e, posteriormente, a Polícia Militar foi acionada. Equipes realizaram buscas para localizar a suspeita, porém ela não foi encontrada até o encerramento da ocorrência.
O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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