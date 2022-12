Motorista colide em veículo estacionado na Praça do Café e se evade a pé

Ocorrência registrada às 0h58 deste domingo (4) na Praça do Café em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, Após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao local citado, onde segundo informações repassadas pelo senhor xxx, o mesmo relatou que havia deixado o veículo Jepp/Compass estacionado corretamente na via pública enfrente ao condomínio onde o mesmo reside, quando escutou um barulho e ao verificar, constatou que um Fiat Uno Pick UP LX acabou colidindo contra o parachoque traseiro e lateral esquerda traseira do veículo Jepp, sendo que logo após o impacto o passageiro que estava no veículo Pick Up identificado por xxxx que é deficiente físico, relatou que o condutor do veículo Pick Up seria uma pessoa conhecida por xxxxx que trabalha como pedreiro, e que o mesmo teria se evadido do local e abandonado o veículo ali, porém não soube informar onde reside.

Diante do ocorrido foi checado e constatado que o veículo Fiat Uno Pick Up está com débitos pendentes junto ao Detran, sendo o mesmo apreendido, guinchado e encaminhado até o Pátio, onde foi elaborada a devida notificação de trânsito.