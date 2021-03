Motociclista sofre queda após se evadir da Polícia

Na noite de quarta-feira (10) um homem de 24 anos, que conduzia uma motocicleta foi preso por praticar direção perigosa. Ele não possui CNH.

Conforme a PM, durante patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas fora visualizado uma motocicleta com dois masculinos em atitude suspeita, os quais ao receberem voz de abordagem se evadiram.

Realizado acompanhamento da mesma, sendo logrado êxito em abordá-la na travessa Pirapó, onde o condutor da motocicleta veio a cair juntamente com o passageiro, pois ao final da via, que se dá na rodovia BR 376, o acostamento possui pedriscos e ao frear a mesma sofreram a queda.

O condutor não possui habilitação e apresentou odor etílico. Por tal motivo foi convidado a realizar o teste do etilômetro.

O passageiro foi orientado e liberado no local.

Já na sede da cia PM, após realizar o teste, fora constatado 0,89 mg/l, configurando o crime de trânsito.

Diante dos fatos o mesmo recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante disposto no art. 306 do CTB.

A motocicleta Honda/CG 150 Titan kS placa de Jandaia do Sul com situação administrativa regular, ficou apreendida no pátio do DETRAN pois o condutor não apresentou uma pessoa habilitada para retirada da mesma.