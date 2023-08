Motociclista sem CNH ultrapassa viatura em local proibido e acaba abordado

Na noite deste sábado (12) a equipe Patrulha Rural encontrava-se em patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, em Jandaia do Sul, momento em que uma motocicleta de cor preta, transitando em alta velocidade, realizou ultrapassagem da viatura policial pela contramão em local com linha de divisão de fluxos opostos contínua amarela.

Diante dos fatos os policiais conseguiram realizar a abordagem na Rua Professor Roberto Rezende Chaves, sendo feito busca pessoal no condutor. Após checagem foi constatado que ele não possui CNH e a motocicleta, uma Honda CG 160 Fan, não possuía ambos os retrovisores.

Diante dos fatos foi apresentado um condutor devidamente habilitado e foram sanadas as irregularidades no local. O abordado foi liberado juntamente com a passageira e foram feitas as notificações de trânsito pertinentes.