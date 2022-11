Motociclista pratica direção perigosa durante fuga da Polícia em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar a 1h22 deste domingo (20).

Segundo a PM, durante patrulhamento na Vila Rica foi visualizada uma motocicleta transitando com um casal, onde o condutor efetuou manobras equilibrando-se em apenas uma roda, foi possível identificar a placa da motocicleta se tratando de uma Honda CG 150, na Rua Presidente Kennedy equilibrou-se apenas com uma roda novamente sendo que na rua Newton Marques da Silva foi dado voz de abordagem mediante verbalização do agente de trânsito e sinal sonoro da viatura policial, porém foi desobedecido, arrancando bruscamente com a motocicleta.

Na Rua Nilton Marques da Silva esquina com Avenida Dr. Getúlio Vargas deixou de dar preferência aos veículos em interseção sinalizada com regulamentação, ainda transitou na contramão da direção na Avenida Getúlio Vargas, avançou o sinal vermelho do Semáforo na Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Joaquim José de Almeida Filho e Avenida Dr Getúlio Vargas esquina com a Rua Luiz Vignoli.

Vale salientar que em todo o trajeto a motocicleta atingiu alta velocidade colocando pessoas e veículos que utilizavam a via em risco. Foi perdido o visual da motocicleta sendo lavradas as notificações de trânsito pertinentes.