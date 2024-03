Motociclista fica gravemente ferido ao cair de barranco nas obras do contorno em Jandaia

O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (24) nas obras do trevo do novo contorno de Jandaia do Sul, próximo ao Parque de Exposições. Um motociclista de 27 anos, que trafegava no sentido Mandaguari a Jandaia do Sul, caiu de um barranco.

Ele sofreu ferimentos graves nas pernas, inclusive com fratura exposta.

Quando a equipe da Brigada Comunitária chegou ao local, uma ambulância do município já estava fazendo um primeiro atendimento e posteriormente, uma ambulância do SAMU também chegou e levou a vítima ao Hospital da Providência em Apucarana.