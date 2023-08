Motociclista fica ferido em acidente próximo a Agência dos Correios em Jandaia do Sul

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, um acidente de trânsito ocorreu na Rua José Maria de Paula, próximo à agência dos correios em Jandaia do Sul. Um homem de 28 anos ficou ferido sem gravidade após colidir sua motocicleta com um veículo no cruzamento. A equipe da Defesa Civil foi acionada e prestou socorro ao ferido, que recebeu atendimento adequado. As autoridades competentes foram notificadas sobre o acidente para realizarem os procedimentos cabíveis.