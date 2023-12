Por volta das 10h30 desta quinta-feira (7) a equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) atendeu uma vítima de acidente de trânsito no cruzamento da Rua Thimoteo Pagliarini com Rua Presidente Kennedy em Jandaia do Sul.

A colisão entre uma Chevrolet Montana e uma motocicleta resultou em ferimentos leves no motociclista. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.