Motociclista fica ferido em acidente no centro

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após um acidente de trânsito no início da noite desta sexta-feira (22) em Jandaia do Sul.

A colisão ocorreu no cruzamento da Rua José Maria de Paula com a João Maximiano e envolveu uma caminhonete S-10 de Jandaia do Sul e a moto, que era ocupada pelo condutor e uma jovem de 18 anos.

A moça não se feriu com gravidade e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

Já o condutor da moto teve fratura exposta em uma das pernas e foi levado ao Hospital da Providência em Apucarana pelo SAMU.

Os veículos não tinham pendências e foram liberados no local pela Polícia Militar.