Motociclista fica ferido em acidente na BR-376 em Jandaia do Sul

Um motociclista sofreu ferimentos considerados graves após um acidente de trânsito na BR-376, em frente ao Parque de Exposições em Jandaia do Sul no final datarde desta terça-feira (25). Ele trafegava no sentido Mandaguari a Jandaia do Sul, quando colidiu na traseira de um Ford Ka, no final da pista dupla.

Profissionais de saúde e uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual que passavam pelo local, pararam para prestar o primeiro atendimento.

A equipe da Defesa Civil encaminhou o jovem ao Hospital da Providência em Apucarana.

O motorista do carro envolvido parou para prestar socorro.