Motociclista em alta velocidade e sem CNH é abordado pela Rotam

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h53 de terça-feira (17) na Rua Senador Souza Naves.

A equipe ROTAM visualizou um indivíduo em alta velocidade na via pública conduzindo uma

motocicleta Honda CG Fan 160, sendo dada voz de abordagem, a qual foi acatada somente depois de alguns metros de acompanhamento.

Foi constatado que o condutor não tinha nada de ilícito consigo, porém ao checar no sistema constou que o mesmo não possui CNH.

Diante do fato a equipe lavrou as notificações de trânsito cabíveis, tendo sido liberada a motocicleta a proprietária e mãe do abordado.