Motocicleta sem retrovisores é apreendida pela PM em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 14h22 desta quarta-feira (17) na Rua João Franco de Souza, região da Vila Rica.

Conforme a PM, durante patrulhamento, a equipe ROTAM avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 160 FAN na cor vermelha, sem os dois retrovisores, sendo dada voz de abordagem com sirene e sinais luminosos, o qual foi acatada pelos suspeitos.

Feito a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, o condutor do veículo não era habilitado. Diante do fato a equipe conduziu a motocicleta até a Companhia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis, sendo lavradas as notificações de trânsito.