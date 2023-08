A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta quarta-feira (16).

A equipe policial estava em patrulhamento quando foi abordada pelo solicitante, que relatou que sua motocicleta CG 125 TITAN, de cor Azul, havia sido furtada em frente a sua residência na Rua Antônio Dorte Filho. A moto possui um amassado no tanque no lado esquerdo, com rodas de liga na cor branca.

O furto ocorreu possivelmente no período da madrugada.