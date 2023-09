Motocicleta é furtada de residência durante a madrugada em Jandaia

Neste domingo, 10 de setembro, às 05h19min, a equipe policial foi acionada na Rua Giácomo Segantini pelo senhor XXX, que relatou o furto ocorrido em sua residência. Segundo a vítima, os indivíduos entraram em sua casa e subtraíram sua motocicleta Honda CG 125, de cor preta, modelo Today, placa BHZ 0294. Além disso, os suspeitos também levaram dois sacos de arroz e R$5,00 em moedas.

A vítima informou que a motocicleta estava guardada em uma garagem no fundo do quintal, onde o cadeado do portão não estava trancado. Também foi constatado que a porta que dá acesso a outro cômodo onde os demais itens foram furtados não estava trancada.

É importante ressaltar que o solicitante toma medicamentos para dormir e habita a parte da frente da residência, que possui um quintal. Após o registro da ocorrência, a vítima recebeu orientações adequadas por parte da equipe policial.

A equipe realizou um patrulhamento nas imediações do ocorrido com o intuito de localizar os suspeitos. As investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os itens furtados.