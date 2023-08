Motocicleta é apreendida após passar por viatura em alta velocidade

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h32 desta sexta-feira (4) na Avenida Anunciato Sonni.

A equipe policial, encontrava-se em patrulhamento pela área central, quando avistou uma motocicleta Honda CG 125 fan, em velocidade incompatível com a via, chamado a atenção. Desse modo, a equipe resolveu proceder à abordagem da motocicleta mencionada, sendo o condutor submetido a revista pessoal, porém nada de ilícito foi constatado.

Após checagem foi apurado que o condutor não possui CNH e a motocicleta não possui débitos pendentes, porém tinha os pneus com a banda lisa de rodagem, escapamento defeituoso (descarga livre).

Diante do ocorrido, a motocicleta acabou sendo apreendida e encaminhada até o pátio do DETRAN, na Sede da Segunda Cia PM, onde foram elaboradas as devidas notificações de trânsito. O condutor foi orientado e liberado no local.