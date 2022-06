Motocicleta é apreendida no Jardim das Flores

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 14h38 desta quinta-feira (16) na Rua das Acácias.

Durante patrulhamento da equipe ROTAM pelo Jardim das Flores em Jandaia do Sul foi avistada uma motocicleta com dois ocupantes. Os policiais deram ordem de abordagem, sendo acatada pelo condutor de 22 anos.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém foi constatado que o condutor não possui CNH, a motocicleta estava sem os retrovisores, e com o escapamento diferente do original.

Diante dos fatos, os indivíduos foram orientados e liberados no local, a motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do Detran e lavradas as devidas notificações referentes as infrações de trânsito.