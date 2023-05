Motocicleta é apreendida pela PM na Avenida Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h16 na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, durante patrulhamento na Praça do Café foi avistado um masculino conduzindo a motocicleta Honda CG 150 Titan, a qual estava com os retrovisores irregulares (rebatidos) e transitava em velocidade não compatível com a via, que não foi possível a abordagem no local devido ao fluxo de veículos, só sendo possível no momento em que o condutor estacionou na Avenida Getúlio Vargas em frente a loja k10.

Foi constatado que o condutor não possui carteira nacional de habilitação e a motocicleta estava com pendências de licenciamento, sendo a mesma encaminhada ao pátio da CIA/DETRAN.

O condutor foi liberado no local.