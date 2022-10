Moto Clube repassa renda de evento a entidades

Na data do dia 19 de outubro de 2022 o Moto Clube Âncoras do Asfalto de Jandaia do Sul fez o repasse para as entidades assistenciais Lar São Francisco de Assis e Asilo São Vicente de Paulo, onde estiveram presentes, presidente do moto clube ancoras do asfalto, presidente do Lar São Francisco de Assis e representante do Asilo São Vicente de Paulo e convidados.

Foi repassado toda a renda adquirida em dinheiro e alimentos no evento.

7º aniversário Âncoras do Asfalto

Moto clube que é uma associação filantrópica sem fins lucrativos, que vem fazendo trabalho junto as entidades de Jandaia a fim de sempre estar envolvida em ações de cunho social, trazendo benefícios para toda a comunidade jandaiense.

O moto clube gradece a todos que prestigiaram o evento e contribuíram para que tivesse um resultado positivo para as entidades assistenciais de Jandaia do Sul.