Homem de 45 Anos é preso após disparar contra placas de trânsito na região de Marumbi

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Uma ação da Polícia Militar culminou na prisão de um homem de 45 anos na noite da última sexta-feira (28), na Av. Tiradentes, na área central de Marumbi. Ele é acusado de disparar uma arma de fogo contra placas de sinalização rodoviária entre os municípios de Bom Sucesso e Marumbi.
A equipe policial foi acionada após denúncias de que o condutor de um veículo Ford Fiesta prata estaria efetuando os disparos em via pública. Durante o patrulhamento, a guarnição localizou e abordou o automóvel, no qual estavam três ocupantes (de 45, 22 e 31 anos).
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal dos indivíduos, a vistoria no interior do carro revelou um revólver calibre .357. No tambor da arma havia uma munição intacta, além de duas deflagradas caídas dentro do veículo.
Ao ser questionado, o homem de 45 anos assumiu a propriedade do revólver e confessou ter efetuado três disparos contra placas de trânsito ao longo da rodovia. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis. Os outros dois acompanhantes foram qualificados e liberados no local.
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