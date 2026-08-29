Homem de 45 Anos é preso após disparar contra placas de trânsito na região de Marumbi

Ônibus atinge motocicleta na PR-444. Duas pessoas ficaram feridas.
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite desta sexta-feira (28), no quilômetro 22 da PR-444, em...
Danielle aniversariando
Danielle Eduarda completa 2 anos neste sábado (29) e recebe os parabéns dos pais Ana e Endrew e dos demais familiares.
Procurado por estelionato é preso pela PM durante operação em Cambira
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (28), em Cambira, durante uma ação da operação Fraude Zero....
Homem de 45 Anos é preso após disparar contra placas de trânsito na região...
Uma ação da Polícia Militar culminou na prisão de um homem de 45 anos na noite da última sexta-feira (28), na Av. Tiradentes, na...
Bônus sem depósito: perguntas que devem ser respondidas antes do cadastro
Como funciona um bônus sem depósito e por que “grátis” não significa dinheiro livre O bônus sem depósito costuma ser apresentado como a forma mais...
Horário eleitoral no rádio e TV começa nesta sexta-feira
(Agência Brasil) O horário eleitoral gratuito do primeiro turno começa a ser veiculado nesta sexta-feira (28) nas emissoras de rádio e televisão em todo...
Jandaia do Sul registra 398 doses aplicadas em um único dia
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, aplicou 398 doses de vacinas no último sábado (22), conforme...
Mais uma vez: usina de energia é alvo de furto de cabos na área...
Um furto qualificado foi registrado na manhã de quinta-feira (27) na área rural de Cambira. O proprietário do local, de 47 anos, compareceu ao...