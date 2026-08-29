Procurado por estelionato é preso pela PM durante operação em Cambira

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Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (28), em Cambira, durante uma ação da operação Fraude Zero. A prisão ocorreu por volta das 20h04, na Rua Nelson Cazadei, no Jardim Sanches.
Segundo a Polícia Militar, o homem era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato, expedido pela Comarca de Ibiporã.
Após levantamentos e ações de inteligência, as equipes conseguiram localizar o alvo saindo de sua residência. Durante a abordagem, conforme o relato policial, ele teria feito menção de fugir, motivo pelo qual os agentes utilizaram algemas.
Uma segunda equipe foi acionada para auxiliar no transporte do preso, que posteriormente foi encaminhado e entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN) de Apucarana, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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