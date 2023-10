Moradores chegam em casa e se deparam com ladrões arrombando o imóvel

Às 11h19 da manhã desta quarta-feira (18) a Polícia Militar foi chamada na Rua João Bertoncello, onde as vítimas informaram que ao chegar em casa visualizaram dois indivíduos forçando a porta dos fundos, que ao perceber a presença destes, se evadiram pulando muros das casas vizinhas, onde o solicitante relatou que acompanhou um dos autores até às proximidades da antiga estação ferroviária, porém o mesmo ainda em fuga a pé conseguiu se desvencilhar novamente pulando muros de residências na Rua Roberto Rezende Chaves, sendo perdidos de vista neste momento.

No local foi constatado dano em uma porta dos fundos, porém nada foi levado da residência. A equipe policial efetuou rondas no intuito de localizar os possíveis autores do fato, porém sem êxito.