Moradora se depara com vizinha furtando seus pertences no Nova Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h28 deste sábado (15) na Rua Antônio Dorte Filho, Nova Jandaia.

Conforme a PM, a solicitante relatou que está de mudança e deixou móveis e pertences na residência. Ao chegar no local, encontrou sua vizinha dentro de sua casa, que havia subtraído vários pertences. A casa estava bagunçada. Após perceber a presença da solicitante, a vizinha pulou o muro e voltou para sua residência, onde estava com os pertences da vítima em seu quintal. A vizinha disse que iria ligar para a polícia e, em seguida, a autora jogou os pertences da vítima sobre o telhado de sua casa, dizendo “se quiser, vai lá e pega”.

Diante dos fatos e da vontade da representação criminal da vítima, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis. Além dos objetos relacionados no boletim, a vizinha também subtraiu várias roupas de cama e objetos de uso pessoal que já estavam em posse da vítima e não foram encaminhados para a delegacia.

