Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 7h desta sexta-feira (18) na zona rural de Jandaia do Sul.

A vítima relatou a Polícia que possui uma propriedade no quilômetro 20 e que o local estava trancado, sendo que a pessoa de xxxxx, morador do Distrito de São José, entrou no local danificou portas e janelas e do interior furtou dois rádios e um liquidificador.

O autor foi identificado através de sistema de monitoração de câmeras que a vítima possui.