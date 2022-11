Morador de Novo Itacolomi faz PIX para estelionatário achando que era o filho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Novo Itacolomi na manhã desta segunda-feira (7).

Compareceu no Destacamento Policial Militar o Sr de 56 anos, o qual relatou que em data de 03/11/2022 uma pessoa entrou em contato com ele pelo APP WhatsApp se passando pelo filho da vítima e pediu dinheiro emprestado para pagar contas.

A vítima acreditando ser o filho realizou três transferências via pix para a conta informada. Após realizar as transações a vítima fez contato com o filho para confirmar as transações e neste momento percebeu ter caído em um golpe.