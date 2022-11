Morador de Jandaia do Sul tem a casa arrombada durante o dia de domingo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h32 deste domingo (13) na Rua Cândido Vicente Arman, Conjunto Arnaldo Buzato.

Conforme a PM, relatou o solicitante que ao sair juntamente com sua esposa por volta das 10h30 e retornar às 15h10, verificou que a janela do quarto havia sido forçada e estava aberta, que próximo a janela, do lado de fora, estava sua TV envolta por duas cobertas, que também havia carnes fora do congelador e que seu relógio de uso pessoal havia sumido. Diante dos fatos a vítima foi orientada e a documentação pertinente confeccionada.