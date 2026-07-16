Morador de Jandaia do Sul morre cinco dias após acidente

Morreu na madrugada desta quinta-feira (16) Valter da Silva, de 49 anos, que estava internado desde o último sábado (11) após sofrer um grave acidente na PR-466, entre Kaloré e Marumbi.
Ex-morador de Borrazópolis e residente em Jandaia do Sul, Valter conduzia um GM Corsa Classic quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia. O acidente ocorreu a cerca de 1,5 quilômetro da área urbana de Kaloré.
Equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima ao Hospital Municipal de Kaloré. Devido à gravidade dos ferimentos e à suspeita de múltiplas fraturas, ele foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Nos primeiros dias de internação, o estado de saúde era considerado estável e, segundo familiares, Valter chegou a permanecer consciente e orientado. Entretanto, seu quadro clínico apresentou piora, sendo necessária a intubação. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.
A família confirmou o falecimento por meio de uma nota publicada nas redes sociais e agradeceu as manifestações de apoio e as orações recebidas durante o período de internação. As informações sobre o velório e o sepultamento seriam divulgadas posteriormente.
A morte de Valter causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Jandaia do Sul, Borrazópolis e Kaloré, cidades onde era bastante conhecido.
Com informações do TnOnline
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