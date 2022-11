Morador da Rua Piaui tem o carro apedrejado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h19 de domingo (13) na Rua Piaui, região da Vila Rica.

O solicitante relatou a Polícia Militar que no dia anterior saiu de sua casa por volta das 22h e quando retornou as 02h30 constatou que seu veículo que estava estacionado na garagem havia sido danificado com tijolos, onde quebrou o vidro traseiro e amassou a lataria, bem como a janela da residência com diversas marcas de pedradas também. O mesmo citou que teve uma separação recentemente e que no dia anterior sua ex o chamou para sair, mas este recusou pois não tem interesse em reatar o casamento, porém foi até uma pizzaria com alguns amigos. Após isso houve o fato.