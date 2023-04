Morador aciona a Polícia após se sentir constrangido por funcionários da Copel

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta quinta-feira (20) na Travessa Pirapó em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, o solicitante de 45 anos relatou que vem sofrendo constrangimento e perturbação causada pelas visitas de funcionários da empresa COPEL, que desde o mês de novembro do ano de 2022 compareceram quatro vezes no endereço do solicitante a fim de verificar a instalação do imóvel e constatar a presença de ligação irregular “GATO” como é popularmente conhecida, sendo justificadas as vistorias dessa maneira pelos próprios inspetores da empresa.

Diante das circunstâncias foi confeccionado BOU.