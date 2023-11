Menores que mataram duas pessoas em Jandaia procuraram advogado para se apresentar

Dois menores, autores do duplo homicídio ocorrido em uma chácara no final de semana em Jandaia do Sul procuraram um advogado para se apresentar a Polícia.

Eles disseram em entrevista ao repórter André Amaral, que foram agredidos e na sequência um deles sacou a arma e atirou na vítima, o autor e a vítima caíram no chão e, durante um tumulto, o outro menor pegou a arma e atirou na segunda vítima e no aniversariante. Disseram também que foram convidados para a festa e que antes estiveram num evento no Parque de Exposições, de onde teriam saído para evitar confusão naquele local.

O advogado disse que tentou apresentar os menores juntamente com a arma na delegacia de Jandaia do Sul, mas não foram recebidos. Na sequência foram para a delegacia de Mandaguari, onde a arma ficou apreendida e uma data seria marcada para que eles fossem ouvidos na delegacia de Jandaia do Sul.