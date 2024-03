Menino de 4 anos é atropelado por motorista embriagado e sem CNH

Uma tragédia abalou a cidade de Arapongas na noite deste sábado (30), por volta das 21h, quando um menino de apenas 4 anos foi vítima de um atropelamento. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua Gavião Real, no Conjunto Padre Chico.

O atropelamento foi resultado da imprudência de um motorista que conduzia um VW Gol sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o condutor realizou o teste do etilômetro, que apontou um resultado alarmante de 0,88 mg/L.

O relato do motorista indica que ele transitava pela Rua Gavião Real no sentido da Rua Águias, quando o menino, que atravessava a rua correndo, foi atingido pelo veículo. A situação foi tão grave que populares tiveram que erguer o carro para resgatar a criança, que ficou presa embaixo do automóvel.

A vítima foi imediatamente levada por seu pai ao Hospital Santa Casa, entretanto, devido aos ferimentos severos, infelizmente não resistiu e veio a falecer na unidade de saúde. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado para procedimentos necessários.

O motorista, após o acidente, tentou deixar o local devido às agressões físicas por parte de populares. No entanto, após a chegada da polícia e a realização do teste do bafômetro, ele foi encaminhado a um hospital e posteriormente à delegacia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram envolvidas no caso. A vítima foi identificada como Ayron Felipe de Oliveira Barbosa, que completaria 5 anos no próximo domingo (7). Um triste acontecimento que reforça a importância da responsabilidade e segurança no trânsito.